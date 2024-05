Os suprimentos mais valiosos são alimentos não perecíveis, água, roupas e material de higiene pessoal. - Foto/ Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 07/05/2024 14:42 | Atualizado 07/05/2024 15:05

A Prefeitura de Itaguaí, no Rio de Janeiro, instalou um ponto de coleta para receber doações de produtos de primeira necessidade para as vítimas das inundações no estado do Rio Grande do Sul.

O ponto de coleta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas dependências da sede da Secretaria de Assistência Social de Itaguaí, na rua General Bocaiúva, 880, no Centro de Itaguaí.

Neste momento, os suprimentos mais valiosos são alimentos não perecíveis, água, roupas e material de higiene pessoal. No caso das roupas, pede-se que estejam limpas e separadas em feminino e masculino; e os calçados amarrados em pares.