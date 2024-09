Publicado 19/09/2024 17:49

ITAGUAÍ – “Por ordem do Justiça Eleitoral de Itaguaí, atendendo representação eleitoral, informamos que houve erro na exclusão do nome do candidato Rubem Vieira de Souza ‘Rubão’, candidato à Prefeitura do Município de Itaguaí, na matéria divulgada em 17 de setembro de 2024.”

A retratação acima é uma determinação da Justiça contra a publicação feita por O Dia com o título: “Donizete lidera pesquisa para a Prefeitura de Itaguaí com 37% dos votos”. Na reportagem, não consta o nome de Rubão (Rede). Traz, no voto estimulado, um cenário sem o atual prefeito.

A decisão de retirada da matéria do ar e da retratação é da juíza Bianca Paes Noto, da 105ª Zona Eleitoral. “Determino a retratação conforme requerido para que os representados promovam a divulgação de informação indicando, objetivamente, que houve erro ao omitir o nome do candidato, ora representante, na matéria veiculada no dia 17.09.24.”

Na pesquisa retratada por O Dia o nome de Rubão não consta no voto estimulado, que que é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A pesquisa foi realizada nos dias 13 e 14 de setembro, após a decisão que provocou o indeferimento em primeira instância da candidatura do atual prefeito. A decisão do dia 9 de setembro indeferiu o registro de candidatura à reeleição porque o prefeito estaria tentando um terceiro mandato consecutivo. No início do segundo semestre de 2020, Rubão presidia a Câmara de Vereadores, quando precisou assumir o comando do executivo devido ao impeachment do prefeito e do vice à época. Foi o responsável pela prefeitura durante seis meses e, depois, elegeu-se titular.



A pesquisa retirada do ar é do Instituto Ágora e foi registrada com o número 06493/2024 no TSE. O instituto entrevistou 400 pessoas entre 16 e 75 anos, com margem de erro de 5% para mais ou para menos e nível de segurança é de 95%.