A Festa da Banana de Itaguaí celebra a riqueza cultural e agrícola da região. - Foto: Rui Okada/Comunicação PMI

Publicado 31/01/2025 18:37

O Espaço da Agricultura Familiar do Vale do Mazomba será palco da 2ª Festa da Banana de Itaguaí que acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro. O evento tem patrocínio do Instituto Cultural Vale e organização do Instituto Mazomba, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, o Conselho Comunitário de Mazombinha e Rio Preto e a Coopafit.

A Festa da Banana se consolida em Itaguaí para celebrar a doçura singular da fruta que se obtém do plantio em terras itaguaienses, resultado das condições climáticas e do solo da região.

Estudos da UFSC e da Pesagro-Rio indicam que a fruta possui índices de Brix (medida que indica a quantidade de sólidos solúveis em uma solução aquosa) e níveis de potássio superiores à média nacional.

Destaques da programação:

Concurso Gastronômico: após o êxito da primeira edição em 2023, o concurso retorna para valorizar a versatilidade da banana na culinária, suas características únicas e benefícios nutricionais.

Oficinas Temáticas: oficinas de confecção de peças decorativas com biomassa de banana e de tecelagem com fibra de bananeira. A professora é a artista plástica Patrícia Adelaide Ferreira de Almeida, que idealizou o projeto 'Mulheres de Fibra'. Além disso, a artista apresenta a exposição 'O Mar Invadiu Meu Coração', composta por obras em papel machê, fibras de bananeira e escamas de peixes.

Atrações Musicais e Culturais:

Sábado (8 de fevereiro):

13h às 16h: apresentação de Thatha Almeida

16h às 16h20: aula-show de gastronomia com a Chef Babi, com pratos como "Carne Louca com Casca de Banana" e "Espiral de Banana Frita com Canela"

16h30 às 19h30: show de Amaury Linhares

20h às 21h30: apresentação da bateria da Escola de Samba Santa Cruz, com passistas

Domingo (9 de fevereiro):

13h às 16h: performance de Naissim Paixão

16h às 16h20: aula-show de gastronomia com a Professora Agnes. Destaque para a sobremesa "Chico Balanceado"

16h às 20h: apresentação de Leonardo Motta e Anderson Motta com o show "Explosão do Forró"

Gastronomia Variada: degustação de uma ampla variedade de pratos doces e salgados que têm a banana como ingrediente principal, além de cervejas artesanais, pastéis, hambúrgueres, sorvetes, torresmo, drinks, kafta e churrasco.

Feira de Produtos Locais: comercialização de frutas, legumes, hortaliças e produtos agroecológicos produzidos pelo grupo "Mulheres Empreendedoras do Vale do Mazomba" e por agricultores locais, além de artesanato regional.

Espaço Infantil: maquiagem artística, desenho, pula-pula e touro mecânico.

A entrada é gratuita.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (21) 97319-2506 ou pela página do Instagram @institutomazomba.

SERVIÇO:

2ª Festa da Banana de Itaguaí

Datas: 08 e 09 de fevereiro

Horários: sábado das 12h às 22h | Domingo das 11h às 20h

Local: Estrada Engenheiro Ivan Mundim, S/N (Em frente ao DPO de Mazomba)