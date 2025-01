Prefeito Interino Haroldo Jesus cumpre compromissos oficiais em 4 Ministérios em apenas um dia. - Reprodução

Prefeito Interino Haroldo Jesus cumpre compromissos oficiais em 4 Ministérios em apenas um dia. Reprodução

Publicado 24/01/2025 21:45

O prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus, encontrou-se com o governador do Rio de Janeiro no Palácio Guanabara na terça-feira (21) e com ministros, em Brasília, na quarta-feira (22). Os encontros tiveram como objetivo discutir políticas públicas que beneficiem Itaguaí, em especial no contexto do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.



Com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Haroldo conversou sobre as obras da RJ-099, a Reta de Piranema, que liga Itaguaí à BR-165, conhecida como Estrada Rio-SP, no município de Seropédica. Quem também esteve neste encontro foi o deputado federal Luciano Vieira (Republicanos).

Haroldo Jesus, Claudio Castro e Luciano Vieira durante encontro no Palácio Guanabara. Reprodução



Em Brasília, o prefeito interino se reuniu com o secretário de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano. Na pauta, a captação de recursos do novo PAC para Itaguaí, que contemplará saúde, assistência social, educação e obras de infraestrutura.



Haroldo esteve também com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com ele confirmou a presença no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que vai acontecer de 11 a 13 de fevereiro, na capital federal.



Ainda em Brasília, Haroldo encontrou-se com Nísia Trindade, Ministra da Saúde, ao lado do deputado federal Lindbergh Farias. Com eles, o prefeito discutiu a aprovação das verbas do Novo PAC para a construção do Centro de Parto Normal (CPN), no espaço antes ocupado pelo Hospital Nossa Senhora da Guia, reivindicação antiga dos cidadãos de Itaguaí.



No Ministério dos Transportes, o secretário executivo George Santoro (que representou o Ministro Renan Filho) recebeu o prefeito interino. Na pauta, a solicitação dos viadutos de Chaperó, Amendoeira e Ary Parreiras, em pontos estratégicos sob a linha férrea operada pela MRS em Itaguaí.



“Contar com o apoio do governo federal é essencial para avançarmos nesse e em tantos outros projetos em Itaguaí. As verbas vão ser muito bem aplicadas para o benefício da cidade. Agradeço às autoridades que nos receberam tão bem”, comentou o prefeito interino.