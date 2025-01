Prefeito interino Haroldo Jesus assina o decreto que faz a recomposição salarial dos servidores efetivos de Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 22/01/2025 07:43

O prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus, assinou um decreto na manhã desta terça-feira (21) em que aplica o percentual de 4,83% nos salários dos servidores efetivos do município. A assinatura do decreto número 4.901 de 20 de janeiro de 2025 e o anúncio do percentual aconteceram no gabinete do chefe do Executivo, com a presença do Secretário Municipal de Governo – Milton Valviesse Gama e do líder de governo na Câmara, vereador Alexandro Valença de Paula (Sandro da Hermínio).

A recomposição salarial já será válida para o pagamento da folha de janeiro de 2025. O prefeito interino reforçou que a gestão fará todos os esforços para que a folha de janeiro de 2025 seja paga ainda dentro do mês vigente. Haroldo Jesus já havia anunciado essa intenção em pronunciamento e vídeos, quando anunciou o pagamento dos salários de dezembro de 2024.

A medida impacta positivamente os 4.443 servidores efetivos da Prefeitura de Itaguaí.

“Está sendo um mês difícil, pois a prefeitura tem que pagar duas folhas, mas estamos trabalhando incansavelmente e agora pudemos entregar a recomposição salarial dos efetivos”, explicou Haroldo.