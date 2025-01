(esq/dir): Paty Bumerangue (PODE), Dra. Karine Brandão (PDT) e Rachel Secundo (PODE), ocupam pela primeira vez, juntas, cadeiras no Legislativo Municipal de Itaguaí, marcando o maior índice de representatividade feminina na história da Casa. - Foto/ Divulgação (Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 20/01/2025 20:56

A presença das mulheres na política é essencial para a construção de uma sociedade mais igualitária. Rachel Secundo (PODE), Paty Bumerangue (PODE) e Draª Karine Brandão(PDT), são as mulheres que conquistaram o espaço no cenário político de Itaguaí.

Desde os anos 80, elas vêm rompendo barreiras e marcando presença em um ambiente predominantemente masculino. A pioneira foi Maria Carolina da Costa do Carmo, empossada em 31 de janeiro de 1983. Sua presença abriu as portas para que outras mulheres se sentissem encorajadas a participar da política de Itaguaí. Posteriormente, em 1º de janeiro de 1993, Ofélia Maria Schulz Osvaldt e Mariusa Gomes dos Santos Rangel tomaram posse, marcando o primeiro ano em que duas mulheres simultaneamente integraram o Legislativo.

Nos anos seguintes, mais mulheres alcançaram cadeiras na Câmara. Em 1997, Jurema Silva da Rocha foi empossada. Em 2001, Ana Maria Sagário da Silva e Márcia Pereira Chereghini de Paula assumiram seus mandatos, representando novamente duas mulheres no Legislativo ao mesmo tempo.

Marion Margot Figueiredo de Brito fez história ao ser empossada em 18 de setembro de 2008, e Mirian Pacheco da Silva tomou posse em 1º de janeiro de 2013, continuando a consolidar a presença feminina na política.

Em 16 de março de 2022, Rachel Secundo assumiu sua vaga, trazendo mais diversidade e representação. Agora, em 2025, pela primeira vez na história, a Casa Legislativa contará com três vereadoras simultaneamente, Raquel Secundo (PODE), Paty Bumerangue (PODE) e Draª Karine Brandão(PDT) totalizaram juntas 4.517 votos, um marco histórico que reflete o avanço da participação feminina na política local.

O Presidente e exercício, Fabinho Taciano (PP), parabenizou as vereadoras.

"É um momento histórico para nossa Casa Legislativa, com a presença inédita de três mulheres: Rachel Secundo, Paty Bumerangue e Dra. Karine Brandão, que juntas representam o avanço rumo a uma sociedade mais igualitária. Rachel Secundo e Paty Bumerangue, como integrantes da mesa diretora, reforçam a importância do protagonismo feminino em cargos de liderança. Todas são exemplos de coragem e competência, reafirmando que a política é um espaço para todos. Como presidente em exercício, reafirmo nosso compromisso de promover a participação feminina e a igualdade em nossa cidade", disse o Presidente do Legislativo em exercício.