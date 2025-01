Representantes do Porto Sudeste e do Corpo de Fuzileiros Navais celebram parceria que amplia oportunidades para veteranos no mercado de trabalho civil. - Reprodução

Representantes do Porto Sudeste e do Corpo de Fuzileiros Navais celebram parceria que amplia oportunidades para veteranos no mercado de trabalho civil.Reprodução

Publicado 14/01/2025 19:41

O Porto Sudeste, porto privado localizado em Itaguaí, firmou um acordo de cooperação com o Corpo de Fuzileiros Navais no dia 10 de janeiro, para impulsionar a inserção profissional de cabos e soldados que encerraram suas atividades no Serviço Ativo da Marinha, ampliando as chances de transição para o mercado civil. Por meio da parceria, os inscritos no Programa de Recolocação Profissional do Corpo de Fuzileiros Navais (PReP-CFN) terão a oportunidade de participar dos processos seletivos e compor o quadro pessoal da empresa, caso atendam ao perfil requerido das vagas.

“Iniciamos o ano de 2025, firmando essa parceria com o Porto Sudeste que se destaca por ser uma empresa ligada diretamente à atividade marítima. Temos a convicção de que irá prosperar e trará grandes benefícios para ambas as partes, devido à vocação natural do Fuzileiro Naval com as atividades ligadas ao mar”, comentou Pedro Luiz Gueiros Taulois, vice-almirante Fuzileiro Naval.

Catarina Moura, diretora de RH do Porto Sudeste, acredita que a parceria trará benefícios mútuos. "A colaboração expande nosso banco de talentos, nos dando acesso a uma base de dados de profissionais interessados em transitar para o setor privado. Os fuzileiros navais já possuem experiência em missões que envolvem a terra e o mar, além de muitos terem experiência na segurança de áreas portuárias”, explica.

A iniciativa representa uma nova oportunidade para os profissionais que dedicaram anos de suas vidas ao serviço no Corpo de Fuzileiros Navais. Com foco em garantir uma transição digna e qualificada, a parceria valoriza a experiência técnica e os valores sólidos promovidos pelo CFN – Honra, Competência, Determinação e Profissionalismo – facilitando o ingresso desses veteranos no mercado de trabalho civil.

“Os valores empregados na Marinha são bem próximos aos nossos valores de integridade, colaboração e respeito à vida. Acredito que os fuzileiros navais fora do serviço ativo têm muito a contribuir. Estamos de portas abertas para oferecer oportunidades a esses profissionais e aproveitar o impacto positivo de sua expertise em nosso ambiente de trabalho”, explica Ulisses Oliveira, diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade do Porto Sudeste.