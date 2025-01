Presidente da Câmara Haroldo Rodrigues de Jesus é reeleito e assume a Prefeitura até decisão judicial. - Reprodução

Presidente da Câmara Haroldo Rodrigues de Jesus é reeleito e assume a Prefeitura até decisão judicial. Reprodução

Publicado 01/01/2025 12:07 | Atualizado 01/01/2025 12:19

Itaguaí- O presidente reeleito da Câmara Municipal de Itaguaí, Haroldo de Jesus, assume nesta quarta-feira (1), o cargo de prefeito interino da cidade. Até que a Justiça Eleitoral decida se o prefeito eleito em outubro, Rubem Vieira (Podemos), poderá assumir o cargo ou se será convocada uma nova eleição.



Rubão teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que entendeu que ele não poderia concorrer a um terceiro mandato consecutivo. Isso porque Rubão, assumiu interinamente a prefeitura em 2020 antes de ser eleito para o mandato de 2021-2024, a alegação de Rubem Vieira é que sua primeira gestão não caracterizava um mandato pleno. Contudo, o tribunal rejeitou o argumento, afirmando que ele ocupou o cargo por período significativo, atuando como titular, o que configuraria inelegibilidade para uma nova reeleição. Apesar da negativa, a defesa de Rubão recorreu e aguarda decisão judicial. O julgamento final sobre o caso ocorrerá no plenário do TSE em 4 de fevereiro de 2025. Até lá, Haroldo de Jesus, que foi reeleito presidente da Câmara Municipal, assumirá temporariamente a administração de Itaguaí.



Em seu discurso de posse, agradeceu a sua família, principalmente ao seu pai, o político Beto da Reta, amigos e à população, além de relembrar parte de sua trajetória política.



“Tenho muito orgulho em ser político e filho de político! Mas tenho muito medo em desonrar a conduta do meu pai. Um homem de 40 anos de vida pública nunca respondeu a um processo. Eu sou um vereador pacificador, eu não crio problemas, eu resolvo problemas. Eu não arrumo briga, eu resolvo briga. Não crio adversário, eu crio aliados, os vereadores que me escolheram sabiam disso”.



Além de destacar a legitimidade da escolha e ressaltar a sua responsabilidade à frente do Executivo. Em discurso na tribuna, ele afirmou que a escolha da Casa representa a força de uma Câmara Municipal com quase 30 mil votos. Segundo ele, Itaguaí ganha um prefeito jovem, experiente, conhecedor da política local e respeitador da história municipal.



O presidente destacou o compromisso em resolver problemas como o atraso no pagamento dos servidores e garantir que situações como essa não se repitam. Ele também reforçou a importância do crescimento do município, incentivando os vereadores a trazerem parcerias para Itaguaí.



“Saber que um orçamento de mais de 1 bilhão de reais não foi completado porque hoje o servidor se encontra com o salário atrasado no dia 1º de janeiro. Essa tristeza enquanto eu estiver a frente da prefeitura vocês jamais vão passar. Itaguaí é um município saudável financeiramente, mas que pode crescer cada vez mais, nós não devemos ficar estagnados”, disse o novo Chefe do Executivo.



Haroldo se comprometeu a dedicar-se integralmente à prefeitura, trabalhando pela dignidade e pelo bem-estar da população de Itaguaí. O presidente encerrou o discurso com uma mensagem direta: "Essa cidade é dos itaguaienses. Quem quiser somar será bem-vindo, mas quem quiser apenas sugar será malvisto pela população".



Haroldo reforçou seu compromisso com a transparência, o diálogo e a responsabilidade, destacando que sua prioridade será garantir a continuidade administrativa e atender às demandas da população. Sua gestão interina promete marcar um período importante para o município, unindo esforços em prol de uma administração eficiente e comprometida com o bem-estar coletivo.