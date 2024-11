Donizete que obteve 20.892 votos, aparece como líder com 51,62% dos votos válidos - Foto: Ilustração

Publicado 27/11/2024 12:49 | Atualizado 27/11/2024 12:55

Itaguaí - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) zerou, na tarde desta terça-feira (26), os votos computados para o atual prefeito de Itaguaí, Dr. Rubão (PODE). No site do TSE é possível visualizar, o candidato Donizete com a maioria dos votos, totalizando 51, 61% após a atualização no sistema, assumindo, ao menos temporariamente, a liderança. O tribunal não divulgou imediatamente os detalhes que levaram à alteração dos votos de Dr. Rubão.

No início de novembro, o Ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manteve o indeferimento da candidatura de Rubem Vieira (Podemos), à reeleição como prefeito de Itaguaí que buscar um terceiro mandato, resta a decisão do colegiado.

Com a nova configuração dos votos, Donizete poderá ser declarado o novo prefeito de Itaguaí, caso a decisão do TSE seja confirmada e não haja recursos que alterem o resultado.



Palavra dos Envolvidos - A assessoria de comunicação do prefeito Rubão disse que não irá posicionar sobre a alteração dos votos. Já Donizete afirmou em nota que confia na Justiça e que seu foco será sempre “trabalhar por uma Itaguaí melhor.”

Donizete é líder após alteração no sistema de votação do TSE Foto: Reprodução