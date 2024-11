Alunos do projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão celebram conquistas no World Tour, representando a força da inclusão no esporte adaptado. - Foto/ Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:11 | Atualizado 04/11/2024 21:29

ITAGUAÍ- A turma de jiu-jitsu adaptado do projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão brilhou neste fim de semana na última etapa do World Tour da Federação Sul-Americana de Jiu-Jitsu Esportivo (SJJSAF), realizada no último sábado (2), na Arena da Juventude, no bairro de Deodoro, na capital.

Ao todo, 10 alunos do projeto mantido pela Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, receberam medalhas, e um, o jovem Bryan Sousa Cruz, de 13 anos, levou para casa um cinturão, por ter atingido a marca de 10 campeonatos disputados pela federação.

Morador do bairro Jardim Weda, em Itaguaí, Bryan Sousa Cruz é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e encontrou no tatame do Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão uma forma de melhorar a sua qualidade de vida.

"Mais uma vez, os alunos do Projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão representaram nossa cidade com garra e determinação. Cada conquista é um passo importante para a inclusão e o desenvolvimento do esporte adaptado", celebrou a secretária de Turismo e Esporte de Itaguaí, Fernanda Spíndola.

Liderada pelo faixa-preta de jiu-jitsu 5º grau André Seabra, a turma de jiu-jitsu do Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão conta com cerca de 30 alunos matriculados, todos com alguma deficiência. Dividida em duas turmas, as aulas são realizadas na quadra do Monte Serrat, sempre às sextas-feiras.