O projeto Circolar realizou, ao longo do ano, diversas rodas de conversas com o tema "História e Identidade Territorial". - Fotos: Gilson Moreira

O projeto Circolar realizou, ao longo do ano, diversas rodas de conversas com o tema "História e Identidade Territorial".Fotos: Gilson Moreira

Publicado 17/10/2024 22:24

ITAGUAÍ- No próximo sábado (19), o projeto Circolar, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, promove um espetáculo circense e musical gratuito. Praça Djalma Reis, Coroa Grande, Itaguaí. O evento tem o apoio da Associação de Moradores de Coroa Grande.

Com o tema "Os Povos que Construíram Itaguaí", o espetáculo presta uma homenagem às diversas culturas que moldaram a cidade ao longo de seu percurso histórico. A apresentação guia o público por uma narrativa intensa e comovente, que percorre desde os povos originários até os dias atuais. São explorados momentos marcantes, como a chegada dos portugueses, a resistência dos africanos escravizados, as invasões piratas, a presença dos jesuítas, a luta do povo guarani e o notável impacto dos imigrantes japoneses no desenvolvimento local.

O elenco do espetáculo é composto por artistas de Itaguaí. São eles: Pablo Bruce, saxofonista; Felipe Cardoso, trombonista; Lucas Silva, trompetista; Marcela Kathellen, cantora e atriz; Edna Amêndola, perna de pau; Anderson Amêndola, perna de pau; Hellen Morais, dançarina; Fellipe Lapa, dançarino; Eduarda Cipriano, dançarina; Daniel Maciel, artista circense; Cauã Souza, dançarino, e Rafael Otoni, ator e palhaço. O espetáculo ainda conta com produção musical de Igor Victor.

Além das apresentações circenses e musicais, o projeto Circolar realizou, ao longo do ano, diversas rodas de conversas com o tema "História e Identidade Territorial". Esses encontros ocorreram em várias localidades de Itaguaí, como Coroa Grande, Chaperó, Ilha da Madeira e Mazomba. As rodas visam resgatar a memória local e fortalecer a identidade dos bairros, proporcionando aos participantes uma oportunidade para aprender mais sobre a história regional. Segundo a consultora histórica e pedagógica do projeto, Mirian Bondim, "foi uma excelente oportunidade para saber mais sobre o passado e entender o presente".

Outra iniciativa promovida pelo Circolar em 2024 são os murais criados pela artista plástica Letícia Mozo, inspirados na vida cotidiana de cada localidade onde foram realizadas as rodas de conversa ao longo do ano. “A iniciativa não apenas enriquece os espaços públicos, mas também fortalece o vínculo entre os moradores e seus bairros”, ressalta o produtor cultural e diretor artístico do Circolar, Adriano Sampaio Evangelista (Adriano Didi).

Um aspecto relevante do projeto é sua atuação inclusiva, com ações voltadas para pessoas com deficiência. O Circolar realiza parceria com escolas, CRAS e projetos dedicados a esse público, buscando garantir que as atividades oferecidas sejam acessíveis a todos. “Através de visitas e contatos com escolas, CRAS e projetos que trabalham com pessoas com deficiência, para levantamento de números de pessoas e tipos de deficiências para conseguirmos chegar à inclusão de tipos de comunicação para melhor atendimento a eles”, explicou a assistente social e consultora do Projeto Circolar, Marluce Brandão.

Idealizado pelo Grupo Cultural Turma Em Cena e produzido por Adriano Didi, o Projeto Circolar visa fortalecer a identidade das comunidades tradicionais de Itaguaí e ampliar o acesso à cultura em áreas com limitado acesso a serviços de internet e outras atividades culturais.

Serviço

Espetáculo circense e musical “Os povos que construíram Itaguaí”

Data: 19 de outubro

Horário: às 16h

Local: Praça Djalma Reis, Coroa Grande, Itaguaí

Classificação: Livre

Entrada gratuita