Rubão comemora vitória nas urnas com 39,46% dos votos, aguardando decisão judicial sobre sua elegibilidade para assumir a Prefeitura de Itaguaí.Foto/ Divulgação (Redes Sociais)

Publicado 06/10/2024 21:57

ITAGUAÍ- Rubem Vieira, conhecido como Rubão, vence a eleição para prefeito de Itaguaí neste domingo com uma vitória expressiva, alcançando 39,46% dos votos válidos. Ele concorreu pela coligação "Por uma Itaguaí Ainda Melhor", composta por Progressistas, PDT, PSD, Podemos e Republicanos.

Apesar da vitória nas urnas, Rubão enfrenta pendências judiciais que deixam sua candidatura indefinida. Ele teve o registro indeferido tanto na primeira quanto na segunda instância do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), e seus recursos até o momento não tiveram sucesso. Agora, um novo recurso aguarda julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda sem data marcada.

A situação eleitoral de Rubão permanece incerta, dependendo da decisão que poderá confirmar ou não sua elegibilidade. Durante a campanha, ele enfatizou a continuidade dos projetos já em andamento e a manutenção da estabilidade no município.

Na disputa, Donizete (UNIÃO) ficou em segundo lugar com 28,24% dos votos, enquanto Valle (PL) terminou em terceiro, com 10,21%.

A eleição deste ano foi marcada por uma alta participação popular em Itaguaí, com 79.620 eleitores aptos a votar. Houve 3.189 votos nulos e 2.449 votos em branco.