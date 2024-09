A orquestra apresentará arranjos sinfônicos de temas clássicos e contemporâneos, proporcionando uma nova perspectiva sobre músicas que marcaram gerações. - Foto: Divulgação

A orquestra apresentará arranjos sinfônicos de temas clássicos e contemporâneos, proporcionando uma nova perspectiva sobre músicas que marcaram gerações. Foto: Divulgação

Publicado 25/09/2024 08:44

O Geek Sinfônico promete uma experiência emocionante para os amantes de música e cultura pop. O repertório do espetáculo é formado por trilhas sonoras icônicas de filmes e desenhos animados, transportando o público para o universo de suas aventuras e histórias favoritas. Assim, as pessoas vão curtir os temas inesquecíveis de “Star Wars”, “Superman”, “Frozen”, “Missão Impossível”, “Família Adams”, entre outros, que serão executados por 40 integrantes da Banda Sinfônica Juvenil Fluminense nesta sexta- feira (27), às 9h, no Colégio Estadual José Maria de Brito (evento para os alunos da escola), e às 19h, no Centro de Memória dos Povos Tradicionais e Originários (Shopping Pátio Mix), aberto ao público e gratuito.

A orquestra, composta por jovens de 14 a 21 anos, apresentará arranjos sinfônicos de temas clássicos e contemporâneos, proporcionando uma nova perspectiva sobre músicas que marcaram gerações. Os jovens tocarão instrumentos como flauta, clarineta, saxofone, trompete, trombone, bombardino, trompa, tuba e percussão. Desde as épicas trilhas de super-heróis até as melodias encantadoras de animações e grandes clássicos, o concerto celebra a diversidade e a riqueza da música no universo geek. O espetáculo foi apresentado no Teatro Nelson Rodrigues dia 11/9 em duas sessões: 18h e 19h30.





Além do patrocínio do Instituto Cultural Vale, o Musical Geek Sinfônico também conta com o patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.



REPERTÓRIO

ABERTURA - Tema de Fox films - Alfred Newman

Cartoon Symphony - Arranjo Larry Clark

Star Wars - John Williams - Michael Brown

Disney Films - arranjo Johnnie Vinson

Game of thrones - Ramin Djawadi - Arranjo Michael Brown

Superman - John Williams - Arranjo Bob Lowden

Frozen - Arranjo Johnnie Vinson

Missão Impossível - Lalo Schifrin - Arranjo Michael Sweeney

Família Adams - Vic Mizzy - Arranjo Johnnie Vinson

Capitão América - Alan Silvestri - Arranjo Michael Brown

Piratas do Caribe - Klaus Badelt - Arranjo Michael Sweeney

Anime Theme - Arranjo Vinícius Louzada

Super Mario Bros - Koji Kondo - Adaptação Vinícius Louzada



SERVIÇO

Espetáculo Geek Sinfônico

Dia 27/9, em duas sessões:

9h – Colégio Estadual José Maria de Brito (evento fechado para os alunos da escola)

19h – Centro de Memória dos Povos Tradicionais e Originários (Shopping Pátio Mix)

Com a Banda Sinfônica Juvenil Fluminense

Maestro - Vinícius Louzada

Classificação Livre

Patrocínio - Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

O Musical Geek Sinfônico também conta com o patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.