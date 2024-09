Moradores do Parque Primavera em Itaguaí enfrentam dificuldades com ruas sem pavimentação e esburacadas. - Foto: Divulgação

Moradores do Parque Primavera em Itaguaí enfrentam dificuldades com ruas sem pavimentação e esburacadas.Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 20:39

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí está sendo alvo de críticas por parte da população devido à falta de conclusão das obras de pavimentação no município, em especial no bairro de Chaperó. Um recente aditivo ao contrato 004/2023, firmado entre a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a empresa IPÊ Engenharia e Construções Ltda., gerou polêmica ao prorrogar a duração do contrato por mais 12 meses e reduzir o valor total, agora estipulado em R$ 12.410.763,22. A obra, cujo objetivo era tapar buracos e melhorar as condições das ruas, parece estar longe de ser concluída, mesmo com o acréscimo de tempo no contrato.



De acordo com o documento publicado, o termo aditivo foi celebrado com base no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, que regulamenta as licitações no Brasil. O contrato original previa a execução contínua de serviços de tapa-buraco, mas a prorrogação para mais um ano e o novo valor atribuído ao projeto deixaram muitos moradores em dúvida quanto à real eficácia da obra.



Fabio Laibenith Tonete, de 47 anos, morador do bairro Chaperó, expressa sua indignação com a situação. Segundo ele, as ruas estão abandonadas e sem asfalto há décadas, apesar das constantes promessas da administração municipal. "As ruas aqui no município estão sem asfalto desde que me entendo por gente. A Prefeitura de Itaguaí asfaltou até uma determinada faixa do chão e pararam sem explicação. O grande problema é que a atual administração informa que essas ruas constam como se fossem asfaltadas, mas quem sofre com essa informação mentirosa é a população. Há promessa, mas na prática nada acontece", desabafa o mecânico industrial.



A frustração dos moradores é visível, e muitos se sentem enganados pela administração pública, que, ao que parece, prioriza contratos milionários sem que os benefícios sejam percebidos pela população. A obra, que deveria ter impacto direto na qualidade de vida dos moradores, não teve o resultado esperado, gerando críticas e questionamentos sobre a transparência da gestão dos recursos públicos.



O bairro de Chaperó, como outros na cidade, continua com ruas esburacadas e a população sem respostas concretas sobre quando poderão ver melhorias. Enquanto isso, a prefeitura segue prorrogando prazos e ajustando valores, mas sem apresentar resultados palpáveis à comunidade que mais precisa dos serviços.

A situação pede uma explicação mais detalhada por parte da administração de Itaguaí, especialmente em relação aos atrasos e à falta de avanço nas obras prometidas. Para muitos moradores, a paciência já se esgotou, e a cobrança por mais transparência e eficiência nas obras públicas só cresce.



O Jornal O Dia tentou contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itaguaí e ainda não obteve resposta, assim que houver a resposta a reportagem será atualizada.