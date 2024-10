Os 11 vereadores eleitos em Itaguaí tomam posse em um cenário de renovação parcial, com três novos nomes e oito reeleições para a próxima legislatura. - Foto/Divulgação

Os 11 vereadores eleitos em Itaguaí tomam posse em um cenário de renovação parcial, com três novos nomes e oito reeleições para a próxima legislatura.Foto/Divulgação

Publicado 06/10/2024 23:07

ITAGUAÍ- A cidade de Itaguaí definiu seus 11 novos representantes na Câmara Municipal para a próxima legislatura. Entre os eleitos, oito já possuem experiência no legislativo, sendo reeleitos para mais um mandato, enquanto três vereadores estrearão no parlamento local.

Entre os reeleitos estão Fabinho da Prime (PSD), que liderou a votação com 3.089 votos, seguido por Alex Alves (PSD), que obteve 3.030 votos. Haroldo Jesus (PDT) também garantiu sua vaga com 2.789 votos, assim como Guilherme Faria (PODE), com 2.325 votos, e Fabinho Taciano (PP), com 2.047 votos. Outros nomes conhecidos como Sandro da Herminio (PSD), com 1.969 votos, Rachel Secundo (PODE), com 1.840 votos, e Nando Rodrigues (PDT), com 1.402 votos, também foram reeleitos.

Já no grupo de novos vereadores, Adilson Pimpo (PP) recebeu 2.246 votos, Agenor Teixeira (Solidariedade) conquistou 1.703 votos, e Paty Bumerangue (PODE) foi eleita com 1.479 votos. Eles irão compor o legislativo pela primeira vez e contribuir para as decisões políticas do município nos próximos anos.

A composição da nova Câmara de Itaguaí demonstra uma mescla entre continuidade e renovação, refletindo tanto o desejo de manutenção de alguns projetos quanto a abertura para novas perspectivas dentro do cenário político local.