Alunos de Itaguaí se preparam para o World Tour e celebram inclusão e superação.Foto/ Divulgação

Publicado 10/10/2024 11:21

A turma de jiu-jítsu adaptado do projeto Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão se prepara para o último evento do ano, que será o World Tour da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo (SJJSAF, na sigla em inglês), marcado para o dia 2 de novembro, na Arena da Juventude, em Deodoro, no Rio de Janeiro.

"Eles ficam empolgadíssimos, aguardando sempre o próximo campeonato. É perceptível o aumento da motivação nos treinos e no comportamento tanto em casa quanto na escola, que é uma coisa que eu exijo para que eles possam participar dos eventos", explica o professor faixa-preta 5º grau André Seabra.

O projeto da Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Turismo e Esporte, conta com cerca de 30 alunos matriculados, todos com alguma deficiência e ricos em vontade de se superar. As aulas acontecem na quadra do Monte Serrat, sempre às sextas-feiras.

"Os pais dos alunos ficam tão empolgados quanto eles, porque é um megaevento, é onde eles percebem verdadeiramente a inclusão, a interação e a integração, pois conhecem outras pessoas e fazem novas amizades, tanto com outros PCDs quanto com pais na mesma situação", complementa Seabra.