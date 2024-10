ESF do Monte Serrat, é reinaugurada e atende de 8h às 17h. - Foto: Ítalo Dornelles

ESF do Monte Serrat, é reinaugurada e atende de 8h às 17h.Foto: Ítalo Dornelles

Publicado 08/10/2024 12:38

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí reinaugurou duas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF): uma no bairro Monte Serrat e outra em Coroa Grande. Ambas foram modernizadas e passaram por melhorias significativas.



Essas reinaugurações fazem parte da estratégia da Prefeitura para aprimorar os serviços de saúde no município, garantindo que a população tenha acesso a serviços médicos essenciais e promovendo um atendimento mais eficaz.



A ESF Monte Serrat agora oferece uma gama ainda maior de serviços à comunidade, como Clínica Geral, Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, Sala de Vacinas e Atendimento de Enfermagem (curativos e administração de medicações).



Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também estarão presentes, garantindo um atendimento mais próximo e humanizado. A unidade funcionará das 8h às 17h, proporcionando um ambiente acolhedor e equipado com macas e leitos novos.



ESF Coroa Grande é reinaugurada e volta a funcionar. Foto: Rui Okada



Assim como a unidade de Monte Serrat, a ESF Coroa Grande funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo diversos serviços à população. Confira a lista abaixo:





Consulta Ginecológica



Saúde da Mulher



Preventivo e Pré-natal



Planejamento Familiar



Clínica Médica



Pediatria e Puericultura



Odontologia



Imunização



Grupos para Idosos (saúde do idoso, prevenção de quedas, hipertensão e diabetes, tabagismo)



Pesagem do Bolsa Família



Aferição de Pressão Arterial e Glicemia



Visitas domiciliares dos ACS