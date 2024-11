Agentes da 50ª DP (Itaguaí) desarticulam galpão de desmanche da milícia, apreendendo peças de veículos roubados e efetuando prisão em flagrante. - Foto/ Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:26 | Atualizado 04/11/2024 21:29

Na última sexta-feira (1), policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam em flagrante um homem suspeito de integrar uma milícia e de participar de uma operação criminosa de desmanche de veículos roubados. A prisão ocorreu no bairro Chaperó, em Itaguaí, após trabalho de inteligência e diligências de rotina.

As investigações levaram as equipes até o local, onde, segundo denúncias, funcionava um galpão utilizado pela milícia para desmantelar veículos furtados. No interior do galpão, os policiais encontraram centenas de peças automotivas, além das carcaças de dois carros roubados recentemente nos bairros de Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Todo o material foi apreendido e o galpão interditado. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis integrantes da organização criminosa, que atua em diversas atividades ilícitas na região.