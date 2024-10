Parcela única tem desconto de 99%. - Foto: Breno Natal

Parcela única tem desconto de 99%.Foto: Breno Natal

Publicado 19/10/2024 12:35 | Atualizado 19/10/2024 12:37

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí lança, na próxima semana, a Operação Nome Limpo Itaguaí 2024, uma oportunidade para os cidadãos regularizarem suas pendências fiscais com a administração municipal. Através do Programa Especial de Regularização Fiscal (Refis), é possível negociar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2023, com descontos que podem chegar a até 99% nas multas moratórias e nos juros.

O prazo para adesão ao Refis começa na próxima segunda-feira (21) e se estenderá até o dia 29 de novembro. Os contribuintes podem negociar diretamente na sede da prefeitura, localizada na Rua General Bocaiúva, 636 – Centro, ou obter mais informações pelo WhatsApp (21) 3782-9028.

Opções de parcelamento:

Parcela única: desconto de 99%

De 2 a 4 parcelas: desconto de 90%

De 5 a 8 parcelas: desconto de 80%

De 9 a 12 parcelas: desconto de 60%

De 13 a 24 parcelas: desconto de 50%

Acima de 24 parcelas: sem desconto