Os dados refletem a melhora no que os especialistas chamam de "sensação de segurança".Foto/ Divulgação

Publicado 19/10/2024 12:42

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí registrou queda nos índices de violência no município, confirmadas por um relatório que aponta uma redução significativa nos números de criminalidade, de acordo com dados de agosto de 2024 do Instituto de Segurança Pública (ISP), da Secretaria estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os dados refletem a melhora no que os especialistas chamam de “sensação de segurança”, já que envolvem aqueles crimes que mais afetam o dia a dia da população nas ruas, como roubo a transeuntes e a residências, roubo de cargas, saidinha de banco e latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com a Secretaria municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito de Itaguaí, a melhora dos índices é fruto dos investimentos na segurança pública feitos na gestão do prefeito Doutor Rubão, que aumentou número de policiais – por meio do Proeis -, de novas viaturas, equipamentos e câmeras de monitoramento na cidade, especialmente nas escolas.

O relatório destaca que, em uma cidade com mais de 130.000 habitantes, o roubo a transeuntes caiu drasticamente, com apenas 33 ocorrências registradas de janeiro a agosto de 2024, uma queda significativa se comparada com 2023, quando esse número foi de 163, e mais ainda em 2019, que registrou 444 ocorrências do tipo.

O roubo a residências também apresenta uma tendência de queda: de 11, em 2023 caiu para três, em 2024. O controle do roubo de carga foi classificado como “totalmente controlado”, já que, pelo segundo ano consecutivo, foi registrada apenas uma ocorrência. O latrocínio, que é roubo seguido de morte, se manteve em zero.

O relatório também aponta que a modalidade criminosa de roubo após saque em instituição financeira, a chamada saidinha de banco, caiu de sete, em 2023, para zero, em 2024; enquanto o roubo com condução para saque, o chamado sequestro relâmpago, registra zero ocorrência desde 2022.