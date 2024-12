Caso o plenário do TSE confirme o indeferimento, nova eleição será convocada. - Foto: Reprodução

Caso o plenário do TSE confirme o indeferimento, nova eleição será convocada. Foto: Reprodução

Publicado 13/12/2024 19:46

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, negou nesta sexta-feira (13) a diplomação do atual prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira (Podemos) que tenta permanecer no cargo de prefeito de Itaguaí em um terceiro mandato consecutivo. O julgamento do recurso de Rubão, no plenário do TSE, está marcado para 4 de fevereiro de 2025.

Rubem Vieira assumiu a prefeitura de forma interina em 2020 após a cassação do prefeito e vice-prefeito eleitos, sendo posteriormente reeleito para o mandato de 2021-2024. Sua tentativa de disputar as eleições de 2024 foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que considerou a candidatura inconstitucional, com base no artigo 14, § 5º, da Constituição Federal, que veda o exercício de mais de dois mandatos consecutivos no Executivo.

No entanto, a coligação do candidato, Donizete Jesus (União), entrou com petição contra o pedido feito pelo prefeito, alegando que a candidatura viola a alternância de poder e a lisura do processo eleitoral. Assim, Mendonça decidiu novamente contra Rubão, rejeitando o efeito suspensivo. Caso o plenário do TSE confirme o indeferimento, nova eleição será convocada. O próximo presidente da Câmara de Itaguaí será alçado à condição de prefeito interino e ficará no cargo, até o resultado da suplementar.