Genildo deixou a esposa, três filhos e seis netos, além de uma cidade que admirava seu trabalho.Reprodução

Publicado 29/12/2024 16:25 | Atualizado 29/12/2024 16:42

Itaguaí- A cidade de Itaguaí amanheceu em luto neste domingo, com a notícia do falecimento do ex-vereador e ex-vice-prefeito, Genildo Gandra. Aos 66 anos, Genildo lutava contra um AVC no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ele sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico no dia 19 de dezembro e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento de Itaguaí (UPA) antes da piora no quadro, com um AVC hemorrágico, o que levou à transferência para o hospital de Saracuruna e, depois, para o Adão Pereira Nunes, onde passou por uma cirurgia. O político, em um primeiro momento, apresentou melhora clínica, mas acabou falecendo após complicações.



Genildo deixa um importante legado político para Itaguaí. Com uma vida dedicada à população, foi vereador e vice-prefeito, tornando-se uma referência na política local. Genildo foi eleito vereador pela primeira vez em 1997, depois em 2000 e 2004. Em 2008 foi vice-prefeito, e nos anos de 2012, 2016 e 2020 se elegeu novamente para o Legislativo municipal. Foi empossado em 2024, Suplente de Raquel Secundo (PL), Genildo marcou seu 6º mandato como vereador. Gandra deixa para toda a população de Itaguaí um exemplo de perseverança e amor pela cidade que sempre, com tanto afinco, representou. Além de político, um pai de família. Deixou a esposa, três filhos e seis netos.



O velório de Genildo Gandra ocorre na Câmara Municipal de Itaguaí e recebe até as 16h, familiares, amigos e políticos. Nas redes sociais diversos políticos lamentaram e deram força aos familiares.





“É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do meu amigo, Genildo Gandra. Um homem honrado, que muito fez por nossa cidade. Neste momento de dor, solidarizo-me com a família e amigos”. (Haroldo Jesus, Vereador e Presidente da Câmara)



“Envio um abraço amigo para toda a família do amigo Genildo, acompanhado dos meus pêsames. Espero que o tempo possa trazer alguma paz para os seus corações. Minhas condolências e votos de muita força para todos nós nesta hora”. (Donizete Jesus, empresário e ex-candidato a prefeito de Itaguaí)



“Meus sentimentos a toda a família. Tivemos anos de convivência e trabalho conjunto. Juntos, dedicamos nossos esforços ao desenvolvimento da cidade e melhoria da vida de todos. Desejo que Genildo descanse em paz, com a certeza de que, um dia, nos reencontraremos”. (Carlo Busatto Junior, ex-prefeito de Itaguaí)



“Se existiu na política de Itaguaí uma pessoa íntegra, honesta, honrada e amiga, essa pessoa se chama Genildo Gandra. Triste saber do seu passamento. Que Nosso Senhor Jesus Cristo conforte o coração de todos os familiares e amigos. Porque, com certeza, ele está nos braços de Deus”. (Beto da Reta, ex-vereador e atual superintendente do Porto de Itaguaí)



“Itaguaí perde não apenas um filho, mas um ser humano e político ímpar. Vereador por vários mandatos, secretário municipal e vice-prefeito, Genildo Gandra deixa seu legado de trabalho, honestidade e simplicidade. Um grande esposo, pai, avô,amigo e acima de tudo um político como poucos. Seu caráter e sua índole era o seu maior patrimônio. Nunca vi e nem ouvi uma pessoa sequer falar mal do Genildo.” (Alexandre Valle, ex-secretário municipal em Itaguaí e ex-candidato a prefeito)