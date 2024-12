A iniciativa reforça o compromisso do Centro de Memória em valorizar as manifestações culturais e promover o acesso à arte e à cultura para toda a comunidade. - Foto: Italo Dornelles

O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde prepara uma série de eventos gratuitos para encerrar 2024 em grande estilo. Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a programação acontece no Shopping Pátio Mix, em Itaguaí, nos dias 20, 21 e 22 de dezembro. As atividades são abertas ao público, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação começa na sexta-feira (20), às 19h, com o lançamento do livro "Veredas de Mar e Poesia", do poeta, músico e médico pediatra Daniel Genovez. A obra é uma coletânea de poesias que combina textos livres e versos reflexivos, provocando o leitor a questionar sua existência e representação no mundo.

No sábado (21), às 17h, estão programadas duas oficinas de artesanato: "Enfeites e Presentes Natalinos" e "Porta Celular em Jeans com Bordado Sashiko", ideais para quem deseja explorar a criatividade em clima natalino. No mesmo dia, às 19h, uma emocionada Cantata de Natal promete envolver o público no espírito das festas.

A programação se encerra no domingo (22), às 17h, com atividades voltadas para diferentes interesses. A Oficina de Dança de Salão, conduzida pelo professor Juarez Rodrigues, promete ensinar passos e ritmos variados. Para quem prefere experiências estéticas e culturais, a Oficina de Trança, com o Instituto Linnos, será uma oportunidade de aprendizado e descontração.

O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde também está com a exposição da Árvore de Natal Literária, feita de livros doados. Quem passar pelo local, pode deixar um livro e pegar outro.

Todas as atividades ocorrerão no Shopping Pátio Mix, localizado na Rodovia Rio-Santos, s/nº, em Itaguaí. A iniciativa reforça o compromisso do Centro de Memória em valorizar as manifestações culturais e promover o acesso à arte e à cultura para toda a comunidade.