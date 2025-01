Material apreendido em confronto na comunidade Sem Terra. - Reprodução

Publicado 04/01/2025 09:36

Itaguaí- Na manhã desta sexta-feira (3), equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do PATAMO realizaram uma operação na comunidade do Sem Terra, em Itaguaí, visando combater o tráfico de drogas na região. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram a presença de um grupo de suspeitos. Ao notarem a aproximação dos agentes, ocorreram disparos contra as guarnições.



Os policiais se abrigaram e revidaram os tiros. Após o confronto cessar, dois indivíduos feridos foram localizados. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, mas não resistiram aos ferimentos.



Durante a operação, os agentes apreenderam uma pistola, um simulacro de pistola, três rádios transmissores e grande quantidade de entorpecentes. O material foi apreendido e encaminhado à 55ª DP, onde serão realizadas as medidas cabíveis.



Barricadas foram retiradas em comunidades de Itaguaí Reprodução

Os agentes também realizaram uma operação estratégica voltada à retirada de barricadas e ao patrulhamento nas comunidades Sem Terra, Cação e Brisa Mar.

