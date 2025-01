Publicado 16/01/2025 21:04

A Prefeitura de Itaguaí convoca profissionais do comércio alternativo (ambulantes) e feirantes para recadastramento na Secretaria Municipal de Ordem Pública. O endereço é Praça Vicente Cicarino, 216 – Centro.

Para os ambulantes, o recadastramento é do dia 20 ao dia 31 de janeiro. Para os feirantes o prazo é diferente: entre os dias 3 e 14 de fevereiro. O objetivo é fazer um diagnóstico do contexto dos ambulantes e dos feirantes. Saber quantos são e como trabalham é o primeiro passo para elaborar e executar políticas públicas que beneficiem os profissionais e a população. Ao mesmo tempo, de posse das informações, as autoridades municipais podem empreender uma ordenação mais eficiente na cidade.

Os documentos necessários para o recadastramento são:

Registro geral (RG)

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de residência



A Prefeitura de Itaguaí informa que o procedimento é obrigatório para que os profissionais se mantenham regularizados perante a prefeitura e assim possam dar continuidade às suas atividades.