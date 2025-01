As matrículas estarão disponíveis até o dia 31 de janeiro e podem ser realizadas presencialmente na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito. - Reprodução

Publicado 24/01/2025 10:41 | Atualizado 24/01/2025 10:41

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Cultura, está com as inscrições abertas para diversas oficinas no Teatro Municipal Marilu Moreira e na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito. As matrículas estarão disponíveis até o dia 31 de janeiro e podem ser realizadas presencialmente na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito (antiga estação ferroviária), sala 07, das 9h às 16h30.



São diversas as atividades e estão disponíveis para várias faixas etárias e interesses. Confira as opções disponíveis:



Oficina de Teatro

Voltada para jovens e adultos a partir de 14 anos, esta oficina oferece uma imersão no universo da interpretação teatral. As aulas abordam técnicas cênicas, expressão corporal e interpretação, sendo ideal tanto para iniciantes quanto para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades na arte de atuar. As aulas irão acontecer nas segundas de 16h às 18h ou quartas de 16h às 18h.



Oficina de Teatro Infantil

Destinada a crianças de 7 a 13 anos, esta oficina combina aprendizado e diversão, incentivando a imaginação, a autoconfiança e o trabalho em equipe. Por meio de jogos teatrais e atividades lúdicas, os pequenos exploram suas capacidades criativas em um ambiente acolhedor e educativo. As aulas serão realizadas às segundas-feiras, das 10h às 11h30, e às quartas-feiras, das 14h às 15h30.



Oficina de Contação de História

Aberta para todas as idades, esta oficina é uma oportunidade única de mergulhar no mundo da narrativa. Os participantes aprenderão técnicas de contação de histórias e desenvolverão habilidades de oralidade e expressão verbal, enquanto despertam o prazer pela leitura e a criatividade na construção de histórias. Aulas serão às terças de 16h às 17h30.



Oficina de Palhaçaria

Com foco no universo cômico, esta oficina propõe o desenvolvimento da criatividade, da expressividade corporal e do humor. Por meio de atividades práticas, os participantes exploram a arte de fazer rir, promovendo leveza, descontração e autoconhecimento. As aulas serão às quintas de 16h às 18h.





Também estão disponíveis oficinas de arte cigana em movimento, macramê, desenho artístico, escultura e pintura em tela.





Para Rafael Paixão, Diretor do Teatro Municipal Marilu Moreira é um prazer mais um ano poder somar com a cultura de Itaguaí por meio de tantas oficinas.



“O objetivo das oficinas é que todos possam ter o acesso à arte e à cultura, além de promover o desenvolvimento pessoal da nossa população. Essas atividades são mais do que uma forma de aprender algo novo. Elas ajudam as pessoas a se expressarem, a se conectarem com os outros e a enxergarem o mundo de maneira diferente, sempre falamos que a arte cura. Temos diversas oficinas e poucas vagas, então vale a pena, correr.”, destacou o Diretor do Teatro.



As oficinas do Teatro Municipal Marilu Moreira são uma oportunidade única para quem busca ampliar seus horizontes artísticos ou desenvolver novas habilidades em um ambiente acolhedor e inspirador.





Serviço:

Inscrições: até 31 de janeiro.

Local: Casa de Cultura Marise Moreira de Brito (antiga estação ferroviária), sala 07.

Horário: das 9h às 16h30.