Mamógrafo fica em Itaguaí até o dia 1 de fevereiro e tem capacidade de realizar 80 exames por dia. - Reprodução

Mamógrafo fica em Itaguaí até o dia 1 de fevereiro e tem capacidade de realizar 80 exames por dia.Reprodução

Publicado 23/01/2025 10:21

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Itaguaí e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Itaguaí vai receber o Mamógrafo Móvel. O serviço estará disponível na cidade entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025, no Parque Municipal, no Centro.

O caminhão transporta o aparelho, que é apto a realizar os exames de mamografia e ultrassonografia nas seguintes modalidades: Tireoide, Tireoide com Doppler, Mamária, Pélvica, Transvaginal e Transvaginal com Doppler.

Para a realização de Ultrassonografia Mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizado no período de 1 ano.

Os pacientes credenciados a fazer o exame serão aqueles que estão cadastrados no sistema da prefeitura e cujos exames já tiveram recomendação médica.

Para a realização do exame o paciente deve levar os seguintes documentos: Identidade, Cartão SUS, Comprovante de residência e Pedido Médico Original.

A expectativa da prefeitura é realizar cerca de 80 exames de mamografia e 70 de ultrassonografia por dia.