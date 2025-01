O evento acontece na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, no Parque de Exposição, no dia 30 de janeiro, às 18h. - Crédito: divulgação internet

Publicado 27/01/2025 21:39

Itaguaí- “Caminhos da Profissão” é um evento para a classe artística que traz informações e oportunidades de carreira. A proposta partiu de uma parceria entre a Secretaria de Cultura de Itaguaí; o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro (Sated-Rj); o projeto Turma em Cena e o Espaço Cultural Casa do Palhaço. Quem é artista precisa muitas vezes de ajuda em assuntos práticos, e é justamente essa a intenção do evento.

O objetivo é oferecer orientações valiosas sobre as profissões regulamentadas pelo Sated-Rj, além de esclarecer sobre o processo de obtenção do registro profissional concedido pelo Sindicato dos Artistas (DRT) e os direitos e deveres dos trabalhadores do setor artístico.

O evento acontece na Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, no Parque de Exposição, no dia 30 de janeiro, às 18h.

Trata-se de uma oportunidade para artistas e técnicos interessados em impulsionar suas carreiras no mercado. O encontro também servirá como um espaço para troca de experiências e conhecimentos. Além disso, pode ajudar a fortalecer a integração entre profissionais da área e contribuir para o crescimento coletivo no cenário artístico.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura por meio do instagram @cultura.itaguai ou do telefone (21) 3782-9000 (ramal 3102).