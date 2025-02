O comitê intersetorial será formalizado por decreto nas próximas semanas e envolverá representantes de diversas secretarias. - Foto: Okada/Comunicação PMI

A Prefeitura de Itaguaí deu início ao planejamento de ações integradas entre diferentes secretarias para enfrentar os desafios da população em situação de rua. Na última segunda-feira (27), os titulares das pastas de Assistência Social, Ordem Pública e Limpeza Urbana, Segurança Pública e Governo se reuniram para alinhar estratégias e discutir a criação de um comitê específico para tratar do tema.

A reunião contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Micheli Sobral dos Santos; do Secretário de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, Gilson Stutz de Oliveira Júnior; do Secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana, Adilson Pereira Campos Junior (Adilson Pimpo); e do Secretário de Governo, Milton Valviesse Gama.

Entre os principais pontos debatidos estiveram questões como segurança pública e dependência química, ambos considerados desafios centrais para a formulação de políticas voltadas à população em situação de rua.

O comitê intersetorial será formalizado por decreto nas próximas semanas e envolverá representantes de diversas secretarias. O objetivo é organizar abordagens e traçar estratégias integradas para atender de forma mais eficaz às necessidades dessa população.

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem realizando periodicamente um levantamento do contexto e o perfil das pessoas em situação de rua no município. As ações planejadas deverão ser iniciadas em breve, com o apoio das secretarias de Saúde e Trânsito.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Itaguaí com a implementação de políticas públicas que promovam dignidade e segurança para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.