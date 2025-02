Dos 58 carros parados há mais de um ano, 28 voltarão a circular graças à força-tarefa que fez consertos de pequena e média complexidade. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 05/02/2025 16:06

A Sectran (Secretaria Transporte e Mobilidade Urbana) do governo interino de Itaguaí decidiu empreender uma missão depois de constatar que 58 dos 227 veículos da frota municipal estavam parados há mais de um ano: recuperá-los para que eles voltassem às ruas para cumprir diversas funções de atendimento à população. O resultado apareceu em um evento de apresentação dos veículos recuperados, na manhã desta terça-feira (4): 14 dos 28 estavam enfileirados no galpão da secretaria.

Dez deles são ambulâncias, 4 são carros de combate à dengue e os demais para diversas funções para diferentes secretarias da estrutura administrativa da Prefeitura de Itaguaí.

Com a presença do prefeito interino Haroldo Jesus – que felicitou os servidores da Sectran – e do secretário Nando Rodrigues, o evento mostrou que o empenho em consertar os carros que estavam com problemas de baixa complexidade deu certo. Todos os veículos estão em plenas condições de voltar às ruas, com ar-condicionado funcionando, assim como a mecânica, elétrica e lanternagem. Os pneus, portas e motores também passaram por revisão atenta, e, portanto, são 28 viaturas que voltam ao serviço em menos de um mês.

“Fizemos uma avaliação para providenciar o conserto, e vimos que para resolver não era tão difícil. Alguns eram problema no ar-condicionado, outros eram vidros quebrados e assim por diante. Outros, com problema de motor, vai levar mais tempo para resolver, mas queremos recuperar toda a frota o mais rápido possível”, disse o secretário Nando.

“Vocês da Secretaria de Transportes sabem o que encontraram aqui no dia 1°. Hoje temos 10 ambulâncias, mas em breve vamos ter as 14 e vamos conseguir mais”, disse Haroldo Jesus.

Segundo o prefeito interino e o secretário, a força-tarefa que colocou os veículos de volta à ativa não parou, porque ainda há 30 carros a recuperar, embora com consertos de maior complexidade.