A vacinação é essencial para evitar surtos da doença e proteger toda a comunidade. Foto: Rui Okada/Comunicação PMI

Publicado 20/03/2025 16:44

A Secretaria Municipal de Saúde emite um alerta para a população sobre a importância da vacinação contra o sarampo. Até o momento, no Estado, três casos confirmados foram registrados, dois deles classificados como graves.

Embora não haja uma campanha específica de vacinação contra o sarampo, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, que realizam a vacinação entre 8h e 16h, de segunda a sexta. A sala de vacinação do bairro Chaperó, excepcionalmente, funciona de segunda a domingo, de 8h até as 19h.

De acordo com a Secretaria, pessoas com menos de 30 anos precisam de duas doses da vacina, enquanto aqueles com mais de 30 anos devem ter ao menos uma dose.

A vacina que faz parte do calendário vacinal infantil é aplicada aos doze meses e aos quinze meses de idade. Quem não tem o esquema vacinal completo deve procurar uma unidade de saúde para atualização.

Ação de vacinação

Uma boa oportunidade para se vacinar contra o sarampo será no sábado, dia 22 de março, durante a Ação Social que acontece no Parque Municipal, das 9h ao meio-dia. É preciso levar documento de identidade e a carteira de vacinação.

A vacinação é essencial para evitar surtos da doença e proteger toda a comunidade. A recomendação é que aqueles que não sabem se estão imunizados busquem uma unidade de saúde para avaliação.

Para mais informações sobre a vacinação, entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Itaguaí pelo telefone (21) 3782-9000 – Ramal 4950.