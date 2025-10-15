Prefeito de Itaguaí, Dr. Rubão fazendo uso da palavra ao lado do prefeito de Mangaratiba Luiz Cláudio (D) no Portobello Resort & SafariDivulgação
Itaguaí marca presença em seminário sobre cidades resilientes em Mangaratiba
Prefeito Dr. Rubem Vieira participa de encontro que debate ações contra os impactos das mudanças climáticas no estado do Rio de Janeiro
Itaguaí se destaca em ranking do IBGE sobre salário médio formal
Município fluminense alcança posição de destaque nacional e estadual
Itaguaí lança Passaporte Cultural e convida a população redescobrir a cidade
Iniciativa da Prefeitura e Porto Sudeste valoriza a história local, o turismo e o sentimento de pertencimento
Empresa de Itaguaí é vencedora do Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2025
Porto Sudeste recebeu premiação por projeto que promove o empoderamento feminino
Centro de Memória de Itaguaí terá programação especial no mês das crianças
Atividades gratuitas celebram o mês de outubro, regado de cultura local com oficinas, contação de histórias, exposições e música
Prefeito Rubem Vieira reforça parceria pelo Limpa Rio em encontro com secretário estadual
Programa de dragagem e limpeza de rios tem reduzido enchentes em Itaguaí e segue ampliando ações ambientais
