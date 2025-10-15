Prefeito de Itaguaí, Dr. Rubão fazendo uso da palavra ao lado do prefeito de Mangaratiba Luiz Cláudio (D) no Portobello Resort & Safari - Divulgação

Itaguaí - O prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira, o Rubão, participou nesta quarta-feira (15) da segunda edição do seminário “Eventos Climáticos - Cidades Resilientes”, realizado no Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba. O encontro reuniu gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir soluções práticas de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas e fortalecer a cooperação entre os municípios fluminenses. Representando Itaguaí, Dr. Rubão destacou a importância de as cidades trabalharem de forma integrada para prevenir desastres naturais e promover políticas de sustentabilidade. O município tem investido em ações de drenagem, recuperação de rios e conscientização ambiental, o que reforça o protagonismo da cidade em pautas ligadas ao meio ambiente e à resiliência urbana. Além de Itaguaí, o evento contou com a presença do secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, do presidente do INEA, Renato Jordão, e dos prefeitos de Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro, Paraty, entre outras cidades fluminenses. O objetivo foi ampliar o diálogo entre as gestões municipais e apresentar experiências bem sucedidas de adaptação climática.

