Idealizada pela Paiol Cultural, a iniciativa busca democratizar o acesso à literatura infantil, estimular o hábito da leitura desde a infância e fortalecer a cena literária local. A programação inclui espetáculos teatrais, oficinas criativas, rodas de conversa com autores, sessões de contação de histórias e workshops para educadores, além da distribuição gratuita de 100 livros infantis para as crianças.
A Festa Literária Criança Arteira Itaguaí é patrocinada pelo Ministério da Cultura e pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e Paiol Cultural. O projeto também conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da APAE de Itaguaí.
Espetáculos, oficinas e contações de histórias
A programação valoriza a experiência literária como prática cultural e afetiva. Espetáculos teatrais como Num Miado de Estrelas, Charada no Mar e Memórias Malcriadas, apresentados por Bela Lopes e a Cia Casa Verde, levam ao palco histórias que celebram a infância e o cotidiano das crianças.
As oficinas também ganham destaque, com propostas que unem arte, leitura e memória. A jornalista e bordadeira Karen Souza conduz a oficina Bordado e Poesia, enquanto Jacque Akalo apresenta Fuxicando, voltada à educação literária antirracista, além de contação de histórias com temáticas da cultura afro-brasileira.
Rodas de conversa e formação de educadores
As rodas de conversa reúnem autores e especialistas para debater temas como infância, território, imaginação e representatividade. Entre os destaques estão Sonia Rosa, Otávio Júnior, Yago Eloy, Regina Esteves, Aline Lourenço, Elaine Marcelina, Tatiane Oliveira e Ananda Luz.
As formações para educadores abordam os desafios da leitura no mundo digital e estratégias para formar leitores desde a primeira infância. Os encontros online terão a participação de especialistas como Heloísa Carreiro, Milena Passos, Juê Oliveira, Ananda Luz e Nahyá Nogueira. Já o encontro presencial terá como tema ancestralidade, oralidade e literatura com Karen Lamengo e Julia Vidal.
Segundo dados da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mais de 50% das crianças na educação infantil não têm acesso a momentos de leitura literária. A Festa Literária Criança Arteira surge como resposta a esse cenário, promovendo o livro como ferramenta de transformação social e desenvolvimento integral.
Patrocinada pela Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a iniciativa reafirma o compromisso com a valorização da cultura local, o fortalecimento da economia criativa e a formação de novos leitores. A programação completa você confere em no Instagram da Paiol Cultural ou no site paiolcultural.com.br
Programação Completa:
14/10 – Casa de Cultura
Local: Casa de Cultura Marise Moreira de Brito Estrada do Trapiche - Centro (antiga estação de trem)
9h às 16h – Oficina + Contação de História
Espetáculo: Num Miado de Estrelas – com Bela Lopes e Cia Casa Verde
19h – Formação para Educadores (Online – YouTube)
Tema: “Largue esse celular e pegue um livro!”
Com: Heloisa Carreiro e Milena Passos
15/10 - Online e presencial
10h – Roda de conversa (Online – YouTube)
Tema: A experiência da leitura na primeira infância
Com: Juê Oliveira, Ananda Luz e a mediadora Nahyá Nogueira
10h – Oficina Bordado e Poesia – APAE Itaguaí
Com: Karen Souza
19h – Roda de Conversa com Autores (Online – Instagram @paiolcultural)
Tema: A infância como inspiração
Com: Rosemary Gomes, Silvania de Oliveira, Michelle Corrêia e Marcelo Aceti
16/10 - Online e presencial
14h – Contação de Histórias – Centro de Memória dos Povos Originários Local: Shopping Pátio Mix Costa Verde - Rodovia Rio Santos, s/n - lote b - Loja 1053
14h – Oficina Fuxicando – APAE Itaguaí. Local: Rua Eduardo de Oliveira Junior quadra 73 número 2526 (Ao lado da Escola Municipal Elmira Figueira)
Com: Jacque Akalo
18h – Roda de Conversa Presencial – Centro de Memória dos Povos Originários Local: Shopping Pátio Mix Costa Verde
Com: Tatiane Oliveira
17/10 - Online e presencial
Roda de conversa (Online – Instagram @paiolcultural)
Tema: Contar histórias, criar mundos – a força da imaginação na literatura infantil, com: Hanny Saraiva, Hellenice Ferreira e Nahyá Nogueira
18/10 – Quadra Comunitária Estrela do Céu
Local: Rua Eduardo de Oliveira Junior quadra 73 número 2526 (Ao lado da Escola Municipal Elmira Figueira) (APAE/Quadra/Colégio)
9h – Roda de Conversa: Territórios de Infância
Com: Regina Esteves, Aline Lourenço e Elaine Marcelina
10h – Contação de Histórias / Oficinas de arte / Espaço de leitura
11h30 – Espetáculo Charada no Mar – com Bela Lopes
13h30 – Roda de Conversa: Infâncias, Imaginação e Encantamento
Com: Sonia Rosa, Yago Eloy, Otávio Júnior e Nahyá Nogueira
14h30 – Contação de Histórias – com Jacque Akalo
15h – Oficinas de arte e Espaço de leitura
15h30 – Espetáculo Memórias Malcriadas – com Cia Casa Verde
20/10 – Centro Educacional Travessia
Local: Rua Dr. Celestino, 40 Itaguaí
14h às 17h – Formação para Educadores
Tema: Ancestralidade, Oralidade e Literatura – caminhos para formar leitores na infância, com: Karen Lamego e Julia Vidal.
