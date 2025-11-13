Alunos aprendendo a importância de zelar pela pessoa idosaDivulgação/Prefeitura Itaguaí
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o cuidado e a valorização da pessoa idosa dentro das famílias e da sociedade, além de incentivar hábitos saudáveis que contribuam para um envelhecimento ativo e com qualidade de vida.
O projeto foi elaborado em 2022 pela coordenadora do Programa Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, Danielle Aparecida, apresentado à coordenação do Programa Saúde na Escola e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde antes da realização do projeto piloto no mesmo ano.
“Este tema possui muita relevância para a sociedade e, em 2025, o envelhecimento foi tema da redação do ENEM, o que demonstra a potência deste projeto, que já trabalha essa reflexão desde 2022", destaca a autora, que é servidora pública concursada do município com especialização na área da Gerontologia.
Em 2024, o Projeto Guardião do Idoso foi premiado em primeiro lugar no Painel de Experiências Exitosas da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), reconhecimento que reforça sua importância e efetividade.
De acordo com Danielle, o projeto tem gerado interesse de outros municípios que buscam replicar o modelo. “Isso nos deixa muito satisfeitos, pois demonstra que iniciativas simples, desenvolvidas com os recursos humanos do próprio serviço público, podem gerar grande impacto positivo”, conclui.
Projeto "Guardião do Idoso" promove integração entre gerações em escola municipal de Itaguaí
Iniciativa premiada une as secretarias de Saúde e Educação para fortalecer o cuidado e o respeito com a pessoa idosa
