Alunos aprendendo a importância de zelar pela pessoa idosa - Divulgação/Prefeitura Itaguaí

Alunos aprendendo a importância de zelar pela pessoa idosaDivulgação/Prefeitura Itaguaí

Publicado 13/11/2025 17:29 | Atualizado 13/11/2025 17:30

Itaguaí - O Centro Municipal Vereador Américo Amorim recebeu, no último dia (10), o Projeto Guardião do Idoso, uma ação que faz parte do Programa Saúde na Escola (PSE) e do Programa de Saúde da Pessoa Idosa. A iniciativa é resultado da parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação e tem se consolidado como uma das mais bem-sucedidas da rede pública de Itaguaí.



A iniciativa tem como objetivo fortalecer o cuidado e a valorização da pessoa idosa dentro das famílias e da sociedade, além de incentivar hábitos saudáveis que contribuam para um envelhecimento ativo e com qualidade de vida.

Durante as atividades no Colégio Municipal Vereador Américo Amorim, as crianças participaram de dinâmicas educativas e conversas sobre respeito, afeto e formas de cuidar dos idosos no dia a dia.



O projeto foi elaborado em 2022 pela coordenadora do Programa Municipal de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, Danielle Aparecida, apresentado à coordenação do Programa Saúde na Escola e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde antes da realização do projeto piloto no mesmo ano.



“Este tema possui muita relevância para a sociedade e, em 2025, o envelhecimento foi tema da redação do ENEM, o que demonstra a potência deste projeto, que já trabalha essa reflexão desde 2022", destaca a autora, que é servidora pública concursada do município com especialização na área da Gerontologia.



Em 2024, o Projeto Guardião do Idoso foi premiado em primeiro lugar no Painel de Experiências Exitosas da Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), reconhecimento que reforça sua importância e efetividade.



De acordo com Danielle, o projeto tem gerado interesse de outros municípios que buscam replicar o modelo. “Isso nos deixa muito satisfeitos, pois demonstra que iniciativas simples, desenvolvidas com os recursos humanos do próprio serviço público, podem gerar grande impacto positivo”, conclui.