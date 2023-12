Luciane, Alda Valéria, Léo Pelanca e Adriana participaram da solenidade na sede do colégio - Foto Divulgação

Publicado 19/12/2023 16:20 | Atualizado 19/12/2023 16:43

Italva – Depois de vários anos reivindicando e aguardando serem atendidos, moradores do distrito de São Pedro Paraíso, no município de Italva (RJ), acabam de comemorar a reforma da Escola Estadual Municipalizada, a única da localidade que tem cerca de 500 moradores. A inauguração aconteceu na última sexta-feira (15).



Na oportunidade, o prefeito Leonardo Orato Rangel, mais conhecido como Léo Pelanca, anunciou a reforma da praça de mesmo nome da localidade, que fica em frente ao colégio. “Esta obra era esperada por anos e anos pelos moradores da localidade”, ressalta Leonardo Orato.



O prefeito pontua que as crianças da comunidade estavam estudando em condições precárias e agora têm toda uma estrutura digna para o bom desempenho da escola. Embora possa parecer demanda inexpressiva, Leonardo assinala que “uma grande novidade foi a instalação de um novo filtro que levará água filtrada em todas as torneiras da escola”.



“Qualquer água que o aluno tome estará filtrada. É uma iniciativa que contribui não apenas para reforçar a higiene; mas, também, com foco na saúde de quem freqüenta a escola”, comenta a secretaria de Educação, Alda Valéria, lembrando que a reforma da escola é a segunda grande obra do governo Léo Pelanca na em São Pedro Paraíso.



A diretora do colégio, Luciane lima Duarte, enfatiza que a localidade tem muita dificuldade na questão de fornecimento de água: “Diante dessa constatação, o filtro utilizado para prover água potável em toda escola acaba sendo uma grande conquista para os alunos”, comenta.

Em junho deste ano, o prefeito inaugurou a reforma do novo posto de saúde do distrito, outra grande demanda da população. Além das atividades da rede municipal de educação, a escola também é utilizada para eventos de lazer comunitários. Além do prefeito, da secretária e várias outras personalidades, também participou do evento de sexta-feira a primeira-dama, Adriana Guimarães.