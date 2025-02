Agentes de vigilância estão atuando de forma intensa nas áreas urbanas e rurais do município - Foto Divulgação

Publicado 04/02/2025 16:05

Italva – Um surto de arbovirose leva o governo de Italva, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, a intensificar as ações de combate aos mosquitos transmissores; especialmente na localidade de Guarniere, onde o setor de vigilância ambiental e epidemiológica detectou inúmeros focos de proliferação de “borrachudos” e Aedes aegypti.

De acordo com a coordenadora do setor de vigilância, Kátia Rogéria, desde o início de janeiro os agentes estão atuando de forma intensa nas áreas urbanas e rurais, eliminando possíveis vetores e orientando moradores. Um dos alvos principais é o Aedes aegypti, conhecido popularmente como “mosquito da dengue”.

Através de mensagens em redes sociais, Outdoor e carro fumacê, o município chama atenção para a importância de a população ser parceira, evitando situações favoráveis à proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus, doenças que têm sintomas parecidos.

Embora não haja ainda dados oficiais, há suspeitas de casos, principalmente, de dengue, cujos sintomas leves são febre, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Zika e chikungunya também provocam dor de cabeça, nas articulações e febre; sendo que a primeira causa vermelhidão nos olhos, enquanto as dores articulares da outra são intensas por longos períodos.

DIFICULDADES - A campanha desenvolvida em Italva é baseada nas orientações do Ministério da Saúde, que orienta: “Encontrou um terreno com acúmulo de lixo ou piscina abandonada, entre em contato com a Secretaria de Saúde do município”, além de sugerir: “Receba bem os agentes de saúde e os de endemias”.

Todas as faixas etárias são suscetíveis à dengue. O departamento de comunicação municipal enfatiza: “É importante que a população receba o profissional de vigilância em suas residências, já que eles ainda encontram certa dificuldade de alguns moradores nesta adesão ao combate”.

Entre as dicas para evitar vetores do Aedes aegypti estão: esvazie garrafas PET, potes e vasos; guarde pneus em locais cobertos ou descarte em borracharias; limpe bem as calhas de casa; mantenha a caixa d’água, tonéis e outros reservatórios de água bem fechados e limpos; coloque areia nos pratos de vasos de planta; amarre bem os sacos de lixo; não acumule sucata e entulho.