Léo Pelanca justifica que expediente diversificado é fundamental para preservar os servidores - Foto Divulgação

Publicado 18/02/2025 14:19

Italva – As fortes ondas de calor no interior do estado do Rio de Janeiro ganham proporções maiores, com possibilidades de níveis mais elevados de radiação solar para esta semana. Diante da previsão, o governo de Italva reduziu o expediente para os servidores que realizam serviços externos.

A mesma medida foi adotada em janeiro e o prefeito Leonardo Orato Rangel (Léo Pelanca) justifica que o objetivo é preservar a saúde dos trabalhadores municipais que atuam nas estradas, ruas e logradouros públicos. A iniciativa prevalece desde essa segunda-feira (17) e vai até sexta (21), com, expedientes encerrando às 13h.

Léo Pelanca reforça que a preservação dos servidores no período de baixa umidade do ar é necessária, evitando que eles estejam expostos a altas temperaturas durante suas funções. A importância da hidratação e do uso de equipamentos de proteção para minimizar os impactos do calor extremo é ressaltada.

De acordo com as previsões climatológicas, a temperatura nesta semana deve oscilar entre 40ºC e 43ºC, com pico de calor previsto entre 12h e 15h. A umidade do ar pode chegar a 32%, com sensação térmica acima dos 50ºC. A população é orientada a evitar exposição ao sol e ingerir bastante água.