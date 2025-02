Prefeito de Itaocara-RJ, Heriberto Batata Pereira - ATP

Prefeito de Itaocara-RJ, Heriberto Batata PereiraATP

Publicado 13/02/2025 16:11

Itaocara-O retorno às aulas na Rede Municipal trouxe melhorias para os alunos. As crianças agora têm, na maioria das escolas, salas climatizadas proporcionando mais conforto para aprenderem. Em breve também receberão um kit completo de uniforme escolar e um cartão para auxiliar os pais na compra do material escolar.



Sobre as novidades, o prefeito Heriberto Batata Pereira afirmou: "Estamos empenhados em proporcionar um ambiente de aprendizado mais confortável e adequado para nossas crianças. A climatização das salas de aula e a distribuição de kits de uniforme e cartões de material escolar são apenas o começo das melhorias que planejamos para a educação em Itaocara. Nossa meta é garantir que todos os alunos tenham as melhores condições para se desenvolverem e alcançarem seu pleno potencial."

NinoBellieny