Publicado 08/08/2024 07:56

Itaperuna- Um grupo de homens armados entrou em um ponto comercial e disparou contra dois homens de identidades ainda não confirmadas, um morreu na hora, e o outro. levado gravemente ferido para o HSJA-Hospital São José do Avaí no Centro de Itaperuna.

A execução ocorrreu na noite de quarta-feira (7) no Bairro Matadouro, um dos mais tranquilos da cidade, perto de um campo de futebol e da Ponte do Frigorífico. Policiais do 29º BPM e da 143ª DP já começaram as investigações.

NinoBellieny