Com dizia o narrador Waldir Amaral, a camisa de Lucas tem cheiro de golNelson Manteigas

Publicado 16/01/2025 12:04 | Atualizado 16/01/2025 12:18

Itaperuna- O itaperunense Lucas Duarte é destaque no futebol em Portugal, com direito a hat-trick,( três gols em um só jogo) e muito talento.



Lucas completou 24 anos na quarta-feira (15) com saudades do Brasil onde passou pelo Americano FC, Bangu, Nova Iguaçu, Gonçalense e Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro, além do Gama-DF, Guarani-MG, Taquaritinga-SP e Clube Atlético Joseense-SP.



Há 6 meses no Sporting Clube da Covilhã, na cidade de mesmo nome, foi contratado para a temporada 2024/25, e disputar a Liga 3 de Portugal e a Taça de Portugal, na qual em três partidas, fez três gols, e na Liga em dez jogos fez cinco gols. O itaperunense é um artilheiro nato.



Herói



No final de outubro passado, o Sporting da Covilhã enfrentava o Moncarapachense pela Taça de Portugal. O jogo estava empatado em 2 a 2, quando aos 98 minutos do segundo tempo, ( a contagem europeia é corrida) Lucas Duarte marcou o gol da vitória, garantindo a classificação para a 3ª fase da Taça de Portugal.



Enquanto mostra na Europa a arte itaperunense de fazer gols, outros clubes seguem acompanhando a carreira de Lucas cujo contrato com o Covilhã é por dois anos.



Lucas Duarte com um dos seus prêmios Nelson Manteigas

Fotos: Nelson Manteigas

NinoBellieny

Lucas Duarte ArquivoFamiliar