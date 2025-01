Professor/doutor Heitor Antônio da Silva - Agathos Play

Publicado 10/01/2025

Itaperuna- Nascido em Maricá, e radicado desde o final dos Anos 1970 em Itaperuna, onde fundou a UniRedentor, o professor Heitor Antônio da Silva, teólogo, licenciado pleno em Filosofia, e doutor em Teoria Psicanalista, dentre outros títulos, teve na quarta-feira (8) um artigo de autoria dele publicado na prestigiada Revista Contemporânea.

No Ensaio Científico/Especulativo Sobre Clonagem Humana e sua Relação com a Escatologia, o também pastor Heitor analisa o tema da clonagem como uma prática científica de implicações técnicas, sociais, éticas e teológicas, ligando-as à escatologia bíblica, e discute os aspectos éticos e religiosos, sugerindo que clones carecem de espírito, sendo apenas corpo e alma, o que os diferencia de humanos completos.

A visão apoiada em interpretações bíblicas, é esmiuçada no longo do artigo, no qual defende que a ciência é neutra em relação à moralidade, devendo prosseguir sem estrições ideológicas, e conclui que a clonagem é inevitável e potencialmente benéfica, oferecendo soluções para desafios demográficos, avanços científicos, mas também cumprindo profecias do Apocalipse. É aí que o ensaio surpreende o leitor.

O artigo pode ser lido na íntegra AQUI

