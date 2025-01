A casa do boi - Foto feita por um leitor

Publicado 08/01/2025 15:03

Itaperuna- Com a Defesa Civil em alerta, as autoridades municipais, estaduais e a população atenta, a chuva é ítem obrigatório do verão itaperunense. E no Bairro Cehab, um bovino achou um jeito de se proteger.

NinoBellieny com foto enviada por morador do bairro