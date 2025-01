O vice Neto Bittencourt e o prefeito Nel Medeiros, ambos do PL, começam oficialmente o ano em Itaperuna-RJ - Vitor Dutra

02/01/2025

Itaperuna- Na maior cidade do Noroeste Fluminense, o ano de 2025 começou com a posse dos 13 vereadores eleitos, prefeito Nel Medeiros (PL) e Neto Bittencourt (PL), no Centro de Convenções da Unig-Universidade Iguaçu Campus V.

Já no primeiro discurso oficial, Nel falou sobre a união dos poderes executivo e legislativo: “Eu e o vice-prefeito Neto vamos governar para toda a população, quem votou, quem não votou, faremos um governo para todos. Vamos respeitar cada cidadão, estamos aqui para servir o povo.”



O deputado estadual Jair Bittencourt ( PL) afirmou ter a certeza de que Nel Medeiros "será um grande prefeito para Itaperuna", e que, “políticos eleitos têm a obrigação de trabalhar pela população, em especial os mais necessitados”.



Composição da mesa diretora da Câmara de Itaperuna



Paulo César Contador continua sendo o presidente, Jefinho Enfermeiro, vice, Valdinei da Silva, o Barata da Saúde, 1º secretário e Carlinhos Peixeiro, 2º secretário.