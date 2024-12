O sentido literal da palavra culminância - Waldecy Santos

O sentido literal da palavra culminânciaWaldecy Santos

Publicado 23/12/2024 18:27

Itaperuna- Aproximadamente 80 pessoas participaram ontem de um evento 3X1- Corrida, Caminhada e Ciclismo, o Desafio Cristo Itaperuna, com saída às 7:40 horas do domingo (22) do Poliesportivo rumo ao Cristo Redentor no morro de mesmo nome.

Duas horas depois os participantes das três modalidades comemoraram o feito com um café da manhã. A prova, criada e coordenada por Waldecy Santos, do Pedal Poeira, pós-graduado em Educação Física, teve o apoio da Guarda Civil Municipal em todo o trajeto de cinco quilômetros até os 384 metros acima do nível do mar onde está o monumento.

NinoBellieny