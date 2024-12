Não é a Casa de Papel, é a Casa do Papai Noel - Sincomércio

Publicado 21/12/2024 10:08 | Atualizado 21/12/2024 10:11

Itaperuna- A casa vai ficar das 17 às 21 horas deste domingo (22) no Centro de Itaperuna, na interseção da Rua Assis Ribeiro com a Avenida Cardoso Moreira, e complementa as atividades de Natal feitas pelo Sincomércio-Sindicato do Comércio Varejista de Itaperuna e Região.

E o presidente do Sincomércio, Edmilson Ladeira comenta: "Com o fundamental apoio do Sesc-Serviço Social do Comércio e da Prefeitura, trouxemos pela pela terceira vez trouxe uma árvore natalina de 9 metros de altura, erguida no início da Avenida Cardoso Moreira em frente à sede da Câmara Municipal, e a Casa do Papai Noel, com ele em pessoa, é a cereja do bolo natalino".

NinoBellieny