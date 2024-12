A bicicleta que ficou no lugar da nova que pertence à Percília - Divulgação

Publicado 13/12/2024 18:37 | Atualizado 13/12/2024 18:38

Itaperuna- Na manhã desta sexta-feira (13), Percília Lemos estava em um supermercado no Bairro Cidade Nova, e ao sair, encontrou uma outra bicicleta no lugar em que havia deixado a sua, da mesma cor, fábrica e modelo parecido, com a diferença que, a dela, tem marchas, e é mais nova.

Percília acredita que alguém apressado deve ter confundido, e levado a bike. Ela apela para quem fez a troca, não desconfia de ter sido intencional, e divulga o telefone para informações e poder destrocar a bicicleta: 22-997208784.

