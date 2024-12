Além das despesas com aluguel, alimentação e medicação, o cuidado é integral com a menina e um outro filho, e de outubro deste ano para cá, ele foi bloqueado no Bolsa Família, o que piorou a situação.O tratamento exige o uso urgente do medicamento Brentuximabe 50mg (ADCETRIS), ao preço médio de 18 mil reais a ampola. São necessários para a primeira etapa, 54 mil reais, valor que ele não tem condições de pagar. Pedro solicitou o tratamento pelo SUS por meio da Justiça, sem resultado até agora, e o tempo não para.