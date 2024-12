Comissário é um atento e educado vigilante - FotoJorgeLuiz

Comissário é um atento e educado vigilanteFotoJorgeLuiz

Publicado 04/12/2024 10:31

Itaperuna- Há aproximados 5 meses, um cidadão ficou detido na 143ª DP, Centro de Itaperuna, e enquanto aguardava transferência para o sistema prisional, o cachorro dele não se afastou do local, chamando a atenção dos policiais civis que começaram a alimenta-lo, ao perceberem as precárias condições do animal

Com a ida do rapaz para uma penitenciária, o cãozinho permaneceu na delegacia, sendo adotado de vez, ganhando inclusive um nome: Comissário. Passou a ter atendimento veterinário, ração adequada, casinha e prestígio.

"Ele é a cara da humildade, muito tranquilo, e os agentes cuidam dele com muito carinho e atenção, Comissário é boa praça, muito bacana esta atitude do pessoal da 143ª DP", disse o jornalista especialista em cobertura policial, Jorge Luiz.

Comissário agora faz parte da mesma categoria de Chorão, cachorro adotado pelo 36º BPM, em Miracema, reveja a história do caramelo AQUI

" A cara da humildade", como disse o jornalista Jorge Luiz FotoJorgeLUiz

NinoBellieny