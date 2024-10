Guarnição fechada com o Chorão - 36

Publicado 02/10/2024 12:24

Miracema- O cachorro Chorão, mascote da 3ª Companhia do 36º BPM/Pádua, tem se tornado a grande atração das operações policiais, sendo querido tanto pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, um símbolo de integridade para as crianças e todos os que amam cães.

Chorão começou a correr atrás das motocicletas da PM, no Morro do Cruzeiro, no ponto base da Praça São Benedito, e das viaturas, sempre manifestando vontade de passear com os policiais que gostaram dele imediatamente. O nome veio pela razão de ele choramingar enquanto não fosse atendido.

Até então, Chorão não ia à sede da 3ª Cia, pois já havia um ocupante, o Apto B, assim denominado por estar quase sempre machucado das brigas de rua com outros cães.

Mas Chorão devagar conquistou o espaço, e hoje, membro efetivo da unidade, recebe o carinho, alimentação, banhos e cuidados veterinários, além de ser vacinado nas épocas certas.

Ele se apegou aos policiais e ao estilo de vida militar, inclusive durante o velório do Sargento PM Caio, ele esteve na capela o tempo todo, em cena que comoveu aos presentes e à toda corporação. Ambos eram muito apegados, e foi do sargento que ele ganhou o nome Chorão.

E o soldado Chorão participa das grandes operações, disciplinado, atento e fiel. Na última ação, esteve na viatura da Polícia Civil em lugar de honra ao lado do delegado Gesner Bruno César, da 137ª DP/Miracema, outro que trata o caramelo Chorão com carinho e respeito.

O tenente PM Medeiros, comandante da 3ª Companhia, é também entusiasta, assim como todos os policiais militares e civis, dando ao mascote o apreço e a consideração de um membro importante, uma motivação a mais no trabalho diário.

A fama de Chorão ultrapassou as divisas do estado do Rio, e em breve poderá seguir os passos do Oliveira, um vira-lata de sucesso nas redes socias, mascote devidamente fardado do 17 BPM/Ilha do Governador, promovido recentemente ao posto de sargento durante cerimônia de promoção coletiva.

NinoBellieny