Chorão na viatura da PCERJ escoltando o delegado Gesner - Força-Tarefa 36+137

Publicado 28/09/2024 14:50 | Atualizado 28/09/2024 14:57

Miracema- Força-tarefa composta pelas polícias Civil e Militar, chefiada pelo delegado Gesner César Bruno e o tenente Medeiros, da 3ª Companhia, cumpriram três mandados de prisão temporária por homicídio qualificado e triplo na forma tentada durante um atentado em frente à uma boate na Avenida Antônio Mendes Soares no Centro, por disputa territorial de facções do tráfico, no dia 11 de agosto recente.

No ataque sem sucesso esperado pelos atiradores, uma pessoa que nada tinha a ver com o caso, ficou ferida.

A incursão ao |Morro do Cruzeiro começou às seis horas da manhã deste sábado (28) e teve a participação do mascote da 3ª Companhia da PM, o cachorro Chorão, veterano de outras operações de sucesso feitas pela força-tarefa.

Chorão em ação FT

Esquadrão da Pesada une 36º BPM e 137ª FT NinoBellieny